黃宇成利用課餘或假日時間向扯鈴前輩拜師學藝，並融合自己的創意勤奮練習，在國內和國際比賽都有亮眼佳績，是高雄數一數二的扯鈴高手。（洪浩軒攝）

黃宇成利用課餘或假日時間向扯鈴前輩拜師學藝，並融合自己的創意勤奮練習，在國內和國際比賽都有亮眼佳績，是高雄數一數二的扯鈴高手。（洪浩軒攝）

黃宇成利用課餘或假日時間向扯鈴前輩拜師學藝，並融合自己的創意勤奮練習，在國內和國際比賽都有亮眼佳績，是高雄數一數二的扯鈴高手。（洪浩軒攝）

近期各大學陸續放榜，就讀高雄中華藝術學校美術科畢業生黃宇成與其他同學有所不同，他沒有選擇美術相關考試升學，反而利用扯鈴獨招考試錄取他的第1志願國立台北教育大學體育系，未來目標將扯鈴融合他在高中學到的藝術元素，創作出屬於自己獨一無二的扯鈴。

扯鈴不僅是黃宇成從國小學習到大的技藝，更他最熱愛的興趣，而繪畫則是他的第2專長。國中時發現高雄地區幾乎沒有專門訓練扯鈴的高中，因而選擇中華藝校希望專精培養自己的美術天分，高中3年他也學到許多藝術繪畫技能，這也讓他自創扯鈴的夢想邁進一大步。

上了高中黃宇成並沒有因而放棄他一生最熱愛的扯鈴，反而利用課餘或假日時間向前輩拜師學藝，並融合自己的創意勤奮練習，如今他已是高雄數一數二的扯鈴高手，除了在國內和國際比賽都有亮眼佳績，更考取高雄市文化局的街頭藝人，令人相當佩服。

黃宇成表示，台北教育大學體育系民俗運動組是所有扯鈴人夢寐以求的學校，因為全國只取2個名額，考試期間不容許任何失誤出現，考試前除了日以繼夜練習，還要準備統測及國內各大比賽，讓他忙破了頭，如今順利考上第1志願他相當興奮，所有努力都值得了。

黃宇成最大的夢想是將美術及扯鈴融合，未來想要在扯鈴加入自己在高中時所學的藝術技能，創作出不一樣風格的扯鈴，讓每個扯鈴都附有生命力，目前他已經開始著手將扯鈴中的墊片用電腦繪圖的方式構圖，預計在不久時間就能獨創墊片，讓扯鈴在旋轉時用不同的紋路呈現獨特的效果。

(中時 )