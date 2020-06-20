為了解109年7月底就業市場人力需求情形，勞動部於109年4月20日至5月8日就員工規模30人以上之事業單位辦理「109年第2次人力需求調查」，調查結果顯示，事業單位7月人力需求淨增加2萬1千1百人，其中又以製造業增加7千2百人，增加最多。

依據勞動部的調查，事業單位預計7月底較人力需求情形，其中預計增加人力者占16.41％、需求不變68.87％、減少人力6.88％、無法預估7.85％；在需求人數方面，預計增加34.5千人、減少13.4千人，計淨增加21.1千人。

勞動部指出，近期因疫情限縮全球經濟活動，民眾也減少外出及旅遊消費；惟宅經濟商機升溫、5G通訊及人工智慧等新興應用科技穩定推展，廠商持續擴增在臺產能及電商平台蓬勃發展，加上國內疫情控制遠優於各國，政府推出振興經濟措施及疫情和緩後暑假消費旅遊需求，事業單位仍有增僱員工之需求。

若按行業別觀察，勞動部指出，以製造業人力需求淨增加7.2千人較多，7月底工業部門預計人力需求淨增加8.6千人、服務業部門淨增加12.5千人。按行業別觀察，以製造業人力需求淨增加7.2千人較多（電子零組件製造業淨增加3.6千人、電腦電子產品及光學製品製造業淨增加1.0千人、電力設備及配備製造業淨增加0.7千人），批發及零售業淨增3.0千人次之，醫療保健及社會工作服務業淨增2.2千人再次之。

按職類別觀察，勞動部指出，以技藝有關工作人員、機械設備操作及組裝人員人力需求淨增加6.6千人較多，技術員及助理專業人員淨增加6.5千人次之。

(工商 )