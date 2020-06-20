數量稀少的海中第二大型魚類巨口鯊，40多年來全世界僅抓到200多尾，台灣就捕獲1百多隻，而在6月15日至18日，短短4天，竟有6隻在花蓮海域被流刺網漁船捕獲，雖然巨口鯊並未列入保育，但保育團體仍發起「別讓巨口鯊滅絕」活動，呼籲禁捕。

漁業署二月中旬公告修法，要求曾捕獲巨口鯊等大型鯊魚的漁船，要接受觀察員隨船，違規可撤銷相關證照。漁民一度反彈「又不是抓禁捕或保育魚類，為什麼受觀察」？最近有巨口鯊密集落入漁網，且都是在東部流刺網捕獲，再度引起外界關注。

花蓮外海近日密集捕獲巨口鯊，保育團體要政府重視。（圖／海巡署提供／中國時報王志偉花蓮傳真）

不過訪問花蓮漁民，他們都說，沒有針對性捕撈，只是發現進網時都已死亡，均依規定呈報，巨口鯊價格也非特別高，漁民不會冒著被吊照或重罰風險違法捕獵，也呼籲政府釐清巨口鯊的「身份」。

台灣動物社會研究會（動社）在網路發起「別讓巨口鯊滅絕」活動，抗議政府放任漁船毫無節制捕抓珍貴物種。貼文指出，巨口鯊和保育類鯨鯊一樣巨大，行動溫和、緩慢，卻更為罕見，自1976年被發現並命名以來，全世界記錄到的巨口鯊僅226隻，其中145隻在台灣被捕獲，占全球紀錄64％，且大多在花蓮外海一再被4艘漁船獵捕。

巨口鯊落入東部流刺網，保育團體疾呼禁捕。（圖／海巡署提供／中國時報王志偉花蓮傳真）

貼文指，每年4至8月，巨口鯊隨著黑潮強大而溫暖的洋流，由南向北遷移，前往具有豐富北太平洋磷蝦的覓食地。黑潮洋流經過菲律賓、台灣、日本，在這個區域範圍中發現的巨口鯊就占了全球目擊紀錄的74％ 。

台灣東部的地理位置對於巨口鯊族群具有重要的生存意義，卻因為政府的推諉、失職、放任，讓台灣成為巨口鯊墳場，很可能造成這個珍貴稀有物種的滅絕，要求立即公告禁捕。這個貼文獲得熱烈討論與分享。

巨口鯊禁捕聲浪未歇，花蓮黑潮海洋文教基金會董事張卉君說，巨口鯊全世界研究資料都不多，族群現況、生殖策略也不清楚，她建議可循鯨鯊模式，讓學界收集更多資料，了解這物種，經過充分溝通後列入保育類，不要讓漁民覺得被針對或汙名化，造成保育觀念的對立。

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(中時電子報)