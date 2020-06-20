罷免時代力量高雄市議員黃捷的連署書，已破2萬份。針對黃捷嗆「罷免沒那麼容易，就不要說說而已」，高雄市鳳山區一位先生透露，連署份數都幾百件幾百件地上漲，讓他對「罷捷」有信心，再看看市議員的結構，國民黨鳳山選區就有4席，有什麼理由罷一個議員罷不掉。

YouTuber「比特王出任務」在「罷捷」連署點訪問到一位鳳山在地人，該位先生直言，黃捷的「罪狀」是黑白講，明明是真的，卻要講一些諷刺的，還有以前沒有在做的、現在做了，她也在諷刺，他們就是為反對而反對。因為他們這種新議員都很年輕，必須用作秀的方式讓媒體去拍，這個他可以理解，但講東西要講對、要有建樹的，比如什麼事沒有做好，而不是想什麼就講什麼，講出來後就會讓風向亂吹，一般老百姓就會搞不清楚市府做了什麼，很可惜。

該位先生接著說，有人說罷免黃捷困難重重，乾脆不要做了，但他認為這是不可能的，民意在那邊、風向在那邊，現在罷免份數都幾百件幾百件地上漲。而讓他感覺奇怪的是，有很多年輕人來簽連署書。因此對「罷捷」，該位先生強調，他有信心，看市議員的結構，國民黨鳳山選區就有4席，還有什麼理由罷一個議員罷不掉。

也有一位來罷免的年輕婦人表示，她罷免黃捷的理由是她是非不分，對高雄、對鳳山沒有幫助，因此她跟老公一起來罷免她，然後要拿連署書去分送給鳳山的親戚朋友。

(中時電子報)