2020年端午節連續假期即將到來，台灣遊戲橘子集結旗下端遊及手遊推出應景的節慶限定活動，《天堂REMASTERED》登入就送傳說級「安塔瑞斯系列盔甲」、《CSO絕對武力》推出【S6賽季仙蹤歷險】活動，免費取得限定武器、《艾爾之光》全天狂熱經驗值兩倍，參加活動領限定獎勵、《新楓之谷》結合暑假旺季「新復古」系列搶先登場【新復古端午節】活動，有機會取得傳說級獎勵、《罪惡童話：集體崩壞的公主》推出【海底寶藏爭奪戰】及登入送活動，一起陪伴玩家們迎接難得的連假時光。

●最狂獎勵免費拿紫裝！《天堂REMASTERED》傳說級「安塔瑞斯系列盔甲」登入就送！

《天堂REMASTERED》傳說級「安塔瑞斯系列盔甲」登入就送(圖/遊戲橘子提供)

《天堂REMASTERED》即日起推出最狂獎勵活動，於7月2日前完成一次當日完整登入、登出紀錄，並且遊戲登入時間滿3小時，官方將送出超稀有的傳說裝備BOSS級防具「安塔瑞斯系列盔甲(刻印)」，原本是玩家需要擊殺BOSS地龍「安塔瑞斯」取得材料後，才有機率製作成的超強紫裝，兼具高防禦力及輔助能力，讓玩家限時體驗強大戰鬥力！此外，即日起至7月30日，玩家角色等級達Lv.75、身上裝備強化值總和達+55(含)以上，可額外再獲得「+5神聖戒指(刻印)」獎勵。官方同步針對部分地圖大幅提高15%，趁著端午連假來挑戰吧！

●《CSO絕對武力》S6賽季仙蹤歷險登場、盡情體驗廝殺戰場！

《CSO絕對武力》S6賽季仙蹤歷險登場(圖/遊戲橘子提供)

迎接端午連假，《CSO絕對武力》推出玩家期待已久的【S6賽季仙蹤歷險】活動，玩家可在新賽季中取得「限定女巫服裝」、「武器塗色原料」、「桃樂絲與夥伴的噴漆」，並且免費取得兩把限定武器「SCAR OZ-A」及「SCAR OZ-B」。此外，官方同步推出應景的「粽子手榴彈」可以對抗強大殭屍、更有機會產生一擊必殺的強力效果，把握假期時光盡情體驗廝殺戰場！

●《艾爾之光》全天狂熱經驗值兩倍，周末累積連線兌換稀有獎勵！

《艾爾之光》6月25日至7月2日推出端午節系列活動(圖/遊戲橘子提供)

《艾爾之光》於6月25日至7月2日推出端午節系列活動，首兩日全天狂熱經驗值兩倍，參加活動即可取得限定主題道具，「(阿利爾)乾硬粽子」*25、「(阿利爾)花生粽子」*25；使用「(阿利爾)乾硬粽子」被擊中可造成物理或魔法傷害平均攻擊力*2592%，使用「(阿利爾)花生粽子」可同時回復HP75%、MP75%，在一定時間內每秒持續回復魔力；清除適當等級副本五次，可獲得「(阿利爾)靈藥選擇箱」*1個，開啟可從11種靈藥中自行選擇獎勵。

此外，於6月18日至7月2日，【蓋蓋印章點名】活動每日登入皆可獲得超值獎勵，包含：「(露莉爾)賢者的魔法石」* 30、「(科保)噗魯的腳印(米色)」、「(科保)巨人沉睡之處的鑰匙」、「(露莉爾)生活耐性藥水」、「(科保)掉落率50%之證」等；周末累積連線可換取：「虹霓珠」*100、「(科保)魔力石選項&顏色變更券箱」、「(科保)轉職變更券選擇箱」等豐富獎勵！

●《新楓之谷》新復古端午節活動、取得傳說級獎勵！

《新楓之谷》新復古端午節活動(圖/遊戲橘子提供)

《新楓之谷》於6月23日至6月30日，結合暑假旺季「新復古」系列搶先登場【新復古端午節】活動，活動期間累計「新復古硬幣」並完成每日累積上限，可取得「新復古粽子」，使用將獲得50%經驗加成效果，還有機會取得「傳說航海師裝備全套組合包」、「2萬楓點交換券」、「必魯鑄幣」*100，三大豪華獎勵！此外，連續完成六天任務，可取得《新楓之谷》首次推出的「端午節椅子」，快把握連假期間，取得滿滿獎勵！

●《罪惡童話：集體崩壞的公主》登入送十連抽、海底寶藏爭奪戰釋出！

《罪惡童話：集體崩壞的公主》登入送十連抽(圖/遊戲橘子提供)

由遊戲橘子代理、昱泉國際自製研發的 3D ARPG《罪惡童話：集體崩壞的公主》推出【端午節登入送】及【海底寶藏爭奪戰】兩大活動，累計七日登入共可獲得「高級轉蛋鑰匙」*30、「寶藏圖」*16、「6級經驗藥水」*70、「經驗草藥」*5000、「光原石」*10000等獎勵資源；【海底寶藏爭奪戰】每張「寶藏圖」可參加一次特別關卡，搭配魔法石使用最高可獲得四個兌換道具，若角色擁有「金銀斧頭」可再額外獲得金幣或一個兌換道具，可至兌換商店取得遊戲資源及限定角色的角色碎片，諸多獎勵虛寶拿不完！

(科技)