黃姓男子18年前突然離家自此毫無音訊，黃男胞弟去年求助新北市板橋警分局尋人高手王閔南，王員比對出無名焦屍身分。（板橋警分局提供）

黃姓男子18年前突然離家自此毫無音訊，黃男胞弟去年求助新北市板橋警分局尋人高手王閔南，王員認為北市一具身分不明男性焦屍有地緣關係，最後透過從日本寄來高齡89歲黃母的檢體進一步比對確認身分，讓黃男得以返家團聚。

據悉，王員獲報後認為黃男失蹤那年，在台北市永福橋旁一處廢置抽水站發生火警，事後現場發現一具身分不明男性焦屍，但始終無法確認身分，去年9月通知黃男的大哥及小弟二人採集檢體送驗比對。

法醫研究所承辦人認為須進一步採用「母子尋子之累積親屬指數，與子子尋子累積之手足指數研判」，需要當事者母親的DNA，但黃母已和女兒長期旅居日本，不敢讓年邁的黃母得知此事，只能用善意說法稱日本衛生所要健康檢查，順利取得母親檢體，並由胞姐寄回台灣，因此確認身分。

此外，黃男胞弟覺得此事早有所安排其兒子從小就與失蹤的哥哥感情要好，兒子於2001年12月因血癌離世，安放台北市富德靈骨塔，黃男身分尚未確認前也安放於台北市富德靈骨塔，叔侄2人放在同一個骨塔已相伴18年，令家屬直稱不可思議，好像冥冥中安排一樣。

(中時 )