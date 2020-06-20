中港公園設置旋轉攀爬網，現場孩子玩得不亦樂乎。（新北市新莊區公所提供／賴彥竹新北傳真）

中港公園此次改造，增設不同五感體驗的遊具。（新北市新莊區公所提供／賴彥竹新北傳真）

中港公園增設新莊區第一座沙坑遊戲場。（新北市新莊區公所提供／賴彥竹新北傳真）

塭仔底公園戲水池於每周二至周日上午9時至下午6時開放。（新北市府水利局提供／賴彥竹新北傳真）

新北市府去年4月推動公園全齡化或特色共融遊戲場改善計畫，新莊區近日完成改造福基公園、中港公園、塭仔底溼地公園3座公園，以親子同樂為主軸，增設攀爬架、鳥槽式鞦韆、擺盪大索、旋轉攀爬網、沙坑、噴泉、可愛造型涼亭、休憩廣場和溜冰場等，以供各年齡層更完善、有趣的休憩空間。

新莊區長朱思戎表示，福基公園及中港公園原僅有少數傳統兒童遊具設施，刺激兒童五感也較為單一，為了增加不同的五感體驗，此次改造跳脫以往制式罐頭遊戲場，增設國小到高中不同年齡層使用的遊具，且為了因應防疫，公園遊具一天消毒4次，民眾能安心前往體驗、遊樂。

位於新莊區副都心的塭仔底溼地公園，水利局也增設兒童遊樂區、噴泉、可愛造型涼亭、休憩廣場和溜冰場等。其中，最受歡迎的戲水池，於每周二至周日上午9時至下午6時開放，每半小時噴水10分鐘，每周一為例行設施維護，不開放使用。

朱思戎說，將持續推動公園全齡化或特色共融遊戲場改善，也正規畫增設建福公園船型遊具、雙鳳公園磨石子滑梯、特色攀爬網及搖擺鯊魚鰭等特色遊戲設施，努力打造新莊區各具特色及主題性的公園遊戲場。

(中時 )