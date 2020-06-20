新北市府去年4月推動公園全齡化或特色共融遊戲場改善計畫，新莊區近日完成改造福基公園、中港公園、塭仔底溼地公園3座公園，以親子同樂為主軸，增設攀爬架、鳥槽式鞦韆、擺盪大索、旋轉攀爬網、沙坑、噴泉、可愛造型涼亭、休憩廣場和溜冰場等，以供各年齡層更完善、有趣的休憩空間。
新莊區長朱思戎表示，福基公園及中港公園原僅有少數傳統兒童遊具設施，刺激兒童五感也較為單一，為了增加不同的五感體驗，此次改造跳脫以往制式罐頭遊戲場，增設國小到高中不同年齡層使用的遊具，且為了因應防疫，公園遊具一天消毒4次，民眾能安心前往體驗、遊樂。
位於新莊區副都心的塭仔底溼地公園，水利局也增設兒童遊樂區、噴泉、可愛造型涼亭、休憩廣場和溜冰場等。其中，最受歡迎的戲水池，於每周二至周日上午9時至下午6時開放，每半小時噴水10分鐘，每周一為例行設施維護，不開放使用。
朱思戎說，將持續推動公園全齡化或特色共融遊戲場改善，也正規畫增設建福公園船型遊具、雙鳳公園磨石子滑梯、特色攀爬網及搖擺鯊魚鰭等特色遊戲設施，努力打造新莊區各具特色及主題性的公園遊戲場。
(中時 )
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