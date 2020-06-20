國民黨籍的台東縣前縣長黃健庭監院提案風波越演越烈，不僅藍營反彈，就連自家綠營人士也不給面子，紛紛砲轟中央，就連民進黨副秘書長林飛帆昨天(19日)也跳出來明確表達反對，「希望高層再三思」。對此，有網友大酸林飛帆面對柯文哲與民進黨的態度天差地遠，更貼出一張KUSO圖諷刺，被PTT鄉民推爆。

網友「zhtw」在PTT八卦版貼出老虎與小貓的對比圖，並與日前林飛帆稱「一下與綠，一下又可以跟藍的合作」，砲轟民眾黨與柯文哲沒有核心價值的新聞比較，大酸「這張(老虎小貓圖)挺適合九萬哥的」，諷刺林飛帆遇到柯文哲就像老虎，黨中央出包就變小貓。

有網友貼出老虎與小貓圖，諷刺前太陽花領袖林飛帆對柯文哲與黨中央兩種態度 (圖／PTT)

zhtw說：「九萬哥前幾天罵民眾黨沒有核心價值，結果民進黨自己跑去跟藍營政治人物合作時，卻不敢質疑黨中央有沒有核心價值」，只是軟趴趴的說希望高層三思，文末更酸「我才知道，原來民進黨不需要核心價值啊，笑死」。

鄉民也紛紛留言：「雙標黨不意外啊」、「嚴以律人寬以待己沒聽過嗎」、「他自己不就高層...」、「核心價值就是黨」、「沒辦法，九萬真的太香了」、「你沒台灣價值，當然不懂」、「出張嘴說別人永遠最簡單」、「雙標仔每次都被自己黨打臉」、「顏色對了，無論做什麼都是台灣價值，懂？」、更有人挖出北車宣布禁坐大廳時，隨即有綠粉痛罵柯文哲三字經，事後得知北車歸交通部管時，馬上軟化說「希望他們稍微改變政策」。

由於砲火不斷，黃健庭本人今天(20日)也正式婉拒總統府提名，並表示希望有心人士「到此為止」，別再抹黑他。

(中時電子報)