蕭瀟近期曬出積極減脂的運動美照，超巨北半球彈出超惹火，完全看不出她已經41歲。(圖/ 摘自蕭瀟微博)

以〈愛要坦蕩蕩〉和〈握不住的他〉爆紅的香港女歌手蕭瀟，當年的清純形象擄獲許多粉絲，不僅唱歌、演戲還成為美妝節目主持人；但2011年創業後就淡出演藝圈，近期曬出積極減脂的運動美照，超巨北半球彈出超惹火，完全看不出她已經41歲。

蕭瀟在2000年到台灣發展，除了甜美歌聲和氣質外型外，還是一名創作才女，唱出多首至今仍相當熱門的歌曲，像是〈愛要坦蕩蕩〉和〈握不住的他〉，爆紅後還當上偶像劇女主角以及主持節目；但2009年離台回港，後來又自創品牌當老闆娘，選擇淡出演藝圈。

雖然蕭瀟已有了新生活，但她從不吝嗇在微博、IG分享生活點滴，近期她為了減脂更積極運動，日前曬出穿著運動內衣自拍的美照，開心地表示「體脂21%」，畫面中雪白北半球彈出，身材看起來比當年更好；令粉絲們感到不可思議的是，蕭瀟實際年齡已41歲，逆生長的外貌太不科學。

(中時電子報)