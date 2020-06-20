IC設計廠敦泰（3545）20日召開股東常會並通過各項議案。展望未來，董事長胡正大表示，下半年將可望受惠市占率提升，帶動整合觸控暨驅動IC（IDC）及AMOLED觸控IC持續成長，因此第三季營運將可望優於第二季水準。

敦泰20日召開股東常會並通過配發現金股利0.5元等各項議案，其中董事席次改選名單除了原先人馬胡正大、敦泰財務長廖俊杰等人之外，另外新增加工研院前院長史欽泰、台積電前技術長胡正明及盛世媒體公關公司推派法人代表神盾財務長張家麒等人。

對於下半年展望胡正大認為，下半年將可望受惠於市占率提升，帶動IDC、AMOLED觸控IC及AMOLED驅動IC出貨持續成長。其中，IDC出貨量有機會在5月落底，6月將開始穩健回溫；AMOLED觸控IC則成功打進三星面板供應鏈，出貨至陸系智慧機產品線，後續出貨將持續穩健成長；AMOLED驅動IC現在已經成功拿下穿戴裝置訂單，智慧手機市場仍在努力當中。

整體來看，胡正大表示，第三季營運將有機會優於第二季水準，下半年期待繳出優於上半年成績單，且IDC出貨量將達到年成長雙位數表現，全年業績可望更上一層樓。

此外，神盾先前以每股32元取得敦泰16.17％股權，敦泰本次股東常會有小股東及員工相繼發聲，期許敦泰經營團隊能維護公司營運。敦泰員工在現場發言指出，自己從公司成立就進入公司上班，至今已經十餘年時間，員工只是希望有穩定薪水能夠讓家庭溫飽。

對此，胡正大回應指出，自己創立敦泰以來，看著員工從單身到結婚生子感到欣慰，只要他還擔任董事長一天，一定會全力保護公司員工及維護股東權益。他也坦承，當初確實想法有些天真，沒有想過用股權控制公司，只想到把公司股票分給員工，因為創立公司不是為了發財，過去擔任台積電副總經理可能錢還比現在多，目前也正在陸續增加持股。

值得注意的是，本次敦泰股東常會在臨時動議中，有股東提案授權胡正大就神盾收購股權案調查是否有無不法，最後順利通過此案。胡正大說，若有違法狀況一定執行。

(工商 )