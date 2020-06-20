（榮剛董事長王炯棻表示，經營團隊已做好萬全準備，迎接疫後重啟經濟的復甦行情。圖／業者提供）

台灣鋼鐵集團旗下特殊鋼大廠榮剛材料（5009）20日召開2020年股東常會，由董事長王炯棻主持，會中承認2019年度營業報告書與財務報表，並討論盈餘分配案，經全體出席股東通過，決議配發0.5元現金股利，將公司獲利成果回饋給長期支持公司的全體股東。

此次股東會全面改選董事九席，為加強公司治理，這屆獨立董事席次由3席增為4席。新當選董事分別為台灣鋼鐵（股）公司代表人王炯棻、林文淵、蔣士宜、趙世傑、陳政祥；四席獨立董事分別為簡金成、朱俊雄、吳怡青與林義郎。股東常會結束後旋即召開首次董事會，推選王炯棻續任董事長。

2019年美中貿易戰對台灣進出口表現造成極大影響，榮剛靠著航太、能源、油氣三大高值化產品支撐，以及調整產品組合、優化生產製程、嚴控庫存及現金流量等多向策略奏效下，帶動合併營收持續成長站穩百億大關，達105.62億元，營業毛利、稅後淨利亦同步成長，分別為15.38億元、2.54億元，每股稅後盈餘（EPS）0.64元。

董事長王炯棻在股東會上感謝董事與所有股東的支持，為將公司獲利與股東共享，經全體出席股東同意預計配發0.5元現金股利，股息配發率接近八成。

王炯棻表示，今年以來受到新冠肺炎疫情影響，總體經濟呈現下滑趨勢，但經營團隊重視穩健經營，持續精進內部管理，導入作業價值管理（Activity Value Management, AVM）進行成本分析，此外並針對量能產品工具鋼加以優化製程，毛利已得到實質提升。今後仍將以高技術、高門檻、需認證的產品發展策略為重心，帶領公司穩健成長。

展望未來，王炯棻指出，油價目前已逐漸回復平穩，油氣產業供需可望逐步回昇，公司依然看好疫後經濟重啟下航太市場的復甦需求，以及漸漸恢復穩定的能源產品，三大產業仍將是榮剛接下來持續耕耘的發展重點，榮剛致力做好所有準備，待市場需求復甦後立即能以最快速度全力供應；此外，榮剛新投入的50噸煉鋼爐，預計2021年完工投產，屆時其所提供的智能化合金煉製方案將有助於進一步降低生產能耗成本、擴大產能規模並提升市占率。

(工商 )