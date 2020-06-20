近日，有外國媒體報導稱，台灣政府向幾家特定的美國智庫提供資金，並透過他們推動相關政策，讓台美之間建立更緊密的關係。外交部則出面澄清，與相關智庫有合作關係，但卻非外媒所指的那樣。

《美國瞭望》報導，台灣政府金援美國智庫，並希望透過這樣的方式促進美方推友台政策， 「華府的研究人員每年從台灣方面獲得大筆收入，但在撰寫美台政策時，卻掩蓋了這種利益關係。」並點名華府的5家智庫─布魯斯金學會、美國進步中心、新美國安全中心、戰略與國際問題研究中心和哈德遜研究所。

同時，媒體曝光這些智庫是從「台北經濟文化代表處」獲得金援，還給出具體數字：2019年布魯斯金學獲得25至52萬美元左右的資金；美國進步中心獲得的資金在5萬至10萬美元之間；新美國安全中心在獲得的資金為10萬至25萬美元；哈德遜研究所的年度報告顯示，2018年該機構獲得超過10萬美元的資金；拿到最多錢的則是戰略與國際研究中心，2019年時獲得超過50萬美元。

該報導也指出，這些智庫的行為有一個共同點，即研究人員的部分薪水可能來自台灣金援贊助，但在提出政策建議時，卻不會披露背後有台灣的資金支持。美國國際政策中心「外交影響透明度倡議」主任弗里曼指出，智庫在做任何報告前，都應在最前面列出具體的捐助者，讓讀者自己判斷是否存在利益關係，至於何沒有這麼做，他說：「他們似乎有東西要藏起來。」並認為這些智庫應該公布相關資訊。

這篇報導發表後，外交部也出面澄清，並表示政府從未干預華府智庫的學術自由。外交部表示，台灣與華府的智庫有合作關係，且所有資金運作都是透明公開的，並指出這些機構的對台研究有助於美國政界對台瞭解，因政府仍會繼續推進相關合作。

(中時電子報)