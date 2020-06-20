中印邊界「加勒萬河谷衝突事件」後，印度方面傷亡多吃大虧掀起「抵制中國」及「愛國主義」輿論戰。但一名印度議員因與友人電話稱「印度士兵望風而逃」等等，談話內容遭到外流曝光而被逮捕。

據印媒報導，來自拉達克卡吉爾地區的印度國大黨議員扎基爾·侯賽因（Zakir Hussain ），他有一段電話通話音頻發表的一系列言論，例如「中國占領了印度境內135公里，而印軍無力阻止」，「至少200到250名印度士兵死亡」，「印度士兵望風而逃」，「中國軍隊能把拉達克撕成1000片」，「印度會把克什米爾送給巴基斯坦」等言論，還辱罵了印度總理莫迪。

報導稱，音頻洩露後，侯賽因沒有作出任何澄清聲明，反而切斷對外聯繫。最後於20日被印度警方逮捕，警方指控其通話內容散佈謠言、危害地區安定、具有煽動性質。印度國大黨亦聲明與扎基爾·侯賽因「劃清界限」，並強烈譴責了這段通話內容。

(中時電子報)