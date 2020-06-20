30年前西進的台商，受惠於大陸人口和工資紅利，成為大陸經濟奔馳30年最大受益者。財信傳媒董事長謝金河表示，如今市場出現巨大改變，台商過去的成功模式遭到重大考驗，當阿里巴巴、騰訊等撐起大陸經濟半邊天，「台商不進則退，恐怕面臨大淘汰賽！」

謝金河在臉書以「台商西進的30年大轉折」為題指出，寶成90年代從東莞黃江設廠，建立全世界最大的鞋業代工王國，如今面臨空前挑戰，首季本業虧損逾14億元，更祭出無薪假；其實這個情況跟正新輪胎很像，都是中國大陸工資拉高，市場面臨巨大的轉變。

他表示，台商30年投資轉折，在1989年之後勇敢進入大陸市場的，像康師傅、寶成、正新、鴻海都是大贏家，這個時候中國大陸每月工資約300到500人民幣，鴻海建立百萬生產大軍，郭董搖身變成首富。還有，大陸招商租稅優惠，土地半買半相送，再到1994年朱鎔基匯改，人民幣大貶值，這是大陸經濟奔馳的大浪。

謝金河直言，過去30年，台商即使沒有賺到經營利潤，單是土地增值就是一筆龐大利益，台商可說是大陸經濟奔馳30年最大受益者。但如今情況不同了，大陸人口、工資紅利用完，土地、房地產也炒到世界級水準，加上競爭環境無上限，很多窘況浮現，如鴻海首季獲利回到20年前、寶成本業虧損、正新虧了19.99億元。

「不論是製造業、內需消費，大陸市場已出現質變與量變。」謝金河強調，過去30年，台商成功模式已成過去式，當阿里巴巴、京東、騰訊、網易等撐起大陸經濟半邊天，台商不進則退，恐怕面臨大淘汰賽！

(中時電子報)