台糖公司在答3線古坑段林園大道上舉辦環保活動，古坑崁腳村民及興昌國小師生受邀參加。（台糖公司提供／許素惠雲林傳真）

台糖公司在答3線古坑段林園大道上舉辦環保活動，大家一起淨林。（台糖公司提供／許素惠雲林傳真）

台糖公司雲嘉區處今日舉辦環保林園大道成果宣傳及環境教育活動，雲林縣古坑鄉崁腳村村民及興昌國小師生受邀參加，大家除了淨林清除垃圾外，也進一步了解台糖配合造林政策打造的環保林園大道對環境生態的貢獻。

活動在雲林縣古坑鄉崁腳農場環保林園大道舉行，台糖公司雲嘉區處張西德經理表示，該公司1997年起陸續於重要公路沿線兩旁農場土地種植環保林園大道，台3線古坑段種植共約101.5公頃環保林園大道，每年二氧化碳總吸收量約可達1500公噸，迄今已逾20年，成果相當豐碩。

張西德說，該林園大道除提升淨化空氣品質、涵養水源、淨化水質及降低噪音汙染外，亦展現了環保林木優美林相及綠美化道路景觀的公益形象，提供村民生活休憩及學童生態教育場所，綠地亦自然形成昆蟲、鳥類、爬蟲等生物棲息場所，營造了整個環保林園大道環境多樣化的生態環境，成為深度旅遊的祕境。

(中時 )