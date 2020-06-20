隨著系統性風險因疫情趨緩而走低，在第一季大跌的REITs近期價格漸回升，根據晨星基金統計至6月16日為止，近月所有REITs基金月漲幅都逾一成。法人表示，即使如此，因為資金多只要景氣明顯復甦，大多數REITs基金還有續補漲的空間。

在所有REITs基金中，率先出現正報酬率的台新北美收益資產證券化基金經理李文孝指出，在疫情衝擊下，讓美國民眾的消費及工作型態大幅改變，反而促進美國REITs另一波成長契機。首先是消費型態的改變，隨著疫情延燒，促使更多的消費者使用線上購物以及更多的商家加入線上通路，即便未來疫情結束，這波線上消費的趨勢也不會消失，物流配送及倉儲需求甚至會大幅提升。另外，疫情也掀起「遠端工作」風潮等新商機，如各國的封城、入境管制，遠端工作瞬時成為企業持續運轉的必要條件，讓大量的資料必須搬上「雲端平台」上儲存，進一步加快數據中心的發展。疫情也讓線上看影片、打遊戲、視訊會議、智慧醫療和疫情監控等需求大幅提升，加速了5G基地台的佈建，這些新趨勢的發展，讓REITs長線成長動能無虞。

李文孝表示，在過去的20年，包括兩次市場崩跌，2000年的科技泡沫和2008年金融危機，尤其金融海嘯對房地產是很大的考驗，不過REITs指數仍然能夠有每年平均報酬24％的表現。現在與金融海嘯時期相比，REITs公司擁有強大的資產負債表，疫情危機過後，REITs公司將再次恢復到先前水準，甚至有機會比預期更多的上漲潛力。

路博邁投信表示，由於美國REITs在這波美股反彈中，漲勢相對溫和，整體而言，REITs目前仍處於折價的情況，相較如美股本益比已反彈至24倍，遠超過歷史均值17倍，REITs未來更具補漲空間。REITs中有許多新類型與科技類別，比如數據中心與電信基礎建設類別將受惠於5G行動通訊、物聯網、人工智慧等新興產業的快速增長，而這些長期利多趨勢目前都仍處於早期階段而已，未來空間無窮。

儘管全球疫情風險尚未完全遠離，加上中美衝突仍在，市場波動料將持續。群益全球地產入息基金經理人楊慈珍表示，疲弱景氣預期、及疫情二次爆發的擔憂仍存，在經濟活動回復緩慢及企業獲利能見度低的預期下，市場投資信心易受到左右，料REITs次產業分化表現將持續，但由於REITs具股息特性，且當前評價面仍具吸引力，因此表現並未看淡，投資佈局上偏好具結構成長機會之產業（工業、住宅、資料中心），或者財務體質佳的零售龍頭企業相關標的。

(工商 )