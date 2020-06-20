新北市19歲陳姓男子苦苦追求24歲「姊姊」遭拒，心有不甘下，4月間夥同李姓、蔡姓、連姓等6名友人，將女子強押至烏來山區毆打性侵，還強拍裸照索討10萬元，女子假藉找當鋪借款之際試圖逃跑，卻二度被堵到，再次被擄至深山侵犯；新北地檢署今依強制性交、強制猥褻等罪將陳男等4人起訴，林姓、楊姓2名未成年涉案人則另案送往少年法庭審理。

檢警調查，陳男透過友人介紹，結識大他5歲的女子，就此一見鍾情，怎料多次大膽示愛都被拒絕，心有不甘下由愛轉恨，4月間某天深夜，陳男夥同李姓、蔡姓、連姓男子，以及林姓少年和楊姓少女等6人，趁女子下班之際，強押上車擄至烏來山區毆打、侵犯，甚至錄下性侵過程和裸照，向女子索討10萬元。

女子以身上沒錢、需找當舖借款為由，趁隙搭車逃至板橋區，不料仍被陳男等人堵到，二度被押上車擄至中和山區毆打，附近民眾察覺有異協助報警，警方循線以車追人，在中和區山區當場逮捕陳男等人。

陳男事後雖坦承犯行，卻嗆聲「誰叫她拒絕我！」；新北地檢署依強制性交、強制猥褻、強盜未遂等罪將陳男等4人起訴，林姓、楊姓未成年涉案人，則另案由少年法庭審理並加重其刑。

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(中時 )