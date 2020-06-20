美國疫情有復燃跡象，至20日中午，累計近230萬確診，12萬人死亡，確診和死亡人數均居世界首位。全國50州有20多州的每日確診人數持續增加，其中佛州單日新增近4000例、亞歷桑納州更多了逾3200例，紛紛創下單日確診新高。

擔心疫情可能再次擴大，亞歷桑納州鳳凰城與土桑市強制民眾在公共場合必須配戴口罩。佛州州長德桑提斯（Ron DeSantis）及德州州長艾博特，將病例激增歸咎於州內移工以及檢測人數增加。不過專家警告，如果看到某個地方確診病例出現50%或150%的增加，那不是因為檢測量變多，而是社區傳播導致的新增案例。

美國20個州的新冠肺炎疫情均出現捲土重來跡象，亞歷桑那州、佛羅里達州、加州、內華達州、北卡羅來納州、奧克拉荷馬州、德州等7州在19日的單日確診病例均創下新高。美國過敏與感染疾病中心主管佛奇對疫苗研製抱持樂觀態度，不贊成再封城，但拒絕透露重開邊境的時間表。

美國南部和西部數州確診人數激增，亞歷桑那州新增3246確診病例，超過前一天的2519例；佛州新增3822例，是一周前創下1902例單日最高紀錄的一倍多。南卡羅萊納州新症首次破千；北卡羅萊納州單日住院人數也創破紀錄的871人。

不過紐約州長郭謨則肯定防疫表現，稱該州單日死亡人數已降至25人，是疫情爆發以來3日平均最低數；18日檢測的7萬多人中不足1%確診。郭謨自豪稱紐約州「做了不可能的事」，對人民致謝。

專家警告，在全美各州中搶先重啟經濟活動的佛羅里達州已具備成為新重災區的所有條件，總統川普在奧克拉荷馬州的競選造勢集會也是隱患之一。

(中時 )