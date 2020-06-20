嘉義大學20日辦畢業典禮，今年從千人與會縮減到100人出席，規模迷你，參與畢業生也不多。（呂妍庭攝）

該校數位學習設計與管理學系師生共同合作的祝福短片，除透過沙畫描繪求學生活時點點滴滴，也繪出最後一學期戴口罩上課情景。（嘉義大學提供／呂妍庭嘉義傳真）

畢業生致詞代表莊心瑋特別以印尼語、越南語、馬來語、泰語和日語，祝福大家Happy Graduation畢業快樂。（呂妍庭攝）

嘉大校長艾群恭喜畢業生順利完成學業邁向人生下個階段，也鼓勵面對艱困大環境，要有越挫越勇的精神。（呂妍庭攝）

立委王美惠也以校友身分現身，為畢業生獻上祝福。（呂妍庭攝）

今年受疫情影響，嘉義大學有別以往，今20日畢業典禮參與者採實聯制，人數也由千人縮小為百人小規模，現場並採直播方式讓無法參與畢典的畢業生感受到師長的祝福，而該校數位學習設計與管理學系師生共同合作的祝福短片，除透過沙畫描繪求學生活時點點滴滴，也繪出最後一學期戴口罩上課情景，成2020畢業生與全球最難忘的抗疫經驗。

嘉大今年畢業生有博士18人、碩士527人及學士2032人，總計2577人畢業，考量疫情趨緩沒多久，嘉大各學系自5月30日起至6月20日陸續為畢業生舉辦溫馨的小型畢典活動，讓畢業生留下珍貴回憶，所以今天的畢典以畢業生代表為主，出席家長也不多。

嘉大校長艾群致詞時除恭喜畢業生順利完成學業邁向人生下個階段，也鼓勵面對艱困大環境，要有越挫越勇的精神，遇到難題，換個角度思考，危機就是轉機，挫折就是轉折，秉持「積極態度處事、誠懇心態對人、正向思考生活」，以嘉大人的活力與KANO精神面對挑戰，「嘉大永遠是強而有力的後盾」，歡迎隨時回「嘉」，而立委王美惠也以校友身分現身，為畢業生獻上祝福。

典禮中也頒發名譽博士學位給予星洋有限公司董事長黃彰標，但因疫情影響，黃彰標無法如期返台，由兒子黃南雄代為授獎與致詞，最後畢業生致詞代表莊心瑋為期許大家有國際觀及思辨能力，還特別以印尼語、越南語、馬來語、泰語和日語，祝福大家Happy Graduation畢業快樂。

(中時 )