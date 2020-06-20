（紅心辣椒20日舉辦股東會，董事長鄧潤澤表示，紅心辣椒本業下半年～明年開始將看到曙光。圖／辣椒提供）

遊戲廠商紅心辣椒（4946）20日舉辦股東會，會中除承認108年財報以及虧損撥補案以外，同時也通過辦理減資彌補虧損、出售碩辣椒股權等議案。董事長鄧潤澤表示，紅心辣椒今年策略不走海量發行，而是以品質為重，今年本業部分有2款遊戲支撐，另外，處份碩辣椒持股也將帶來業外收益，營運從下半年起有望脫離谷底、穩步向上。

辣椒108年度營收3.4億元，稅後淨損為2.4億元，每股虧損7.11元，由盈轉虧，寫近4年來低點。此外，辣椒股東會中也通過辦理減資1.37億元，比例達50％。減資後股本1.37億元，將於今年11月中完成減資。

今年第一季辣椒營收4,521萬元，稅後淨損2,311萬元，每股虧損0.85元。每股淨值4.52元，已是連續5個季度虧損。

鄧潤澤表示，今年本業部分，以旗下長青遊戲《全民打棒球2 Online》為主，將推出原廠重新為台灣改版的《全民打棒球REMASTERED》，改版後投入更多美術、開發，預期將呈現更貼近台灣玩家的玩法。

下半年則有另一款則是韓國遊戲公司STAIR GAMES開發的MMORPG手遊《阿比斯之怒》。該遊戲由STAIR GAMES開發近三年，耗資數十億韓圓，將是今年下半年辣椒的重點產品，預計將於今年9月登台，有望為營運增添動能。法人預估，該遊戲推出後，單月營收將有望貢獻約2,000萬元。

此外，鄧潤澤也透露，除了該遊戲以外，近期已與日本首屈一指的國際級遊戲開發大廠簽訂旗下期待度直逼《黑色沙漠》的PC線上動作RPG鉅作，預計於明年第二季推出，該遊戲生命週期較長，將有望為營運帶來穩定活水。

不過，鄧潤澤也坦言，雖然有兩款遊戲大作撐腰，但今年紅心辣椒本業仍然比較辛苦，全年本業恐仍虧損，要到下半年或明年才能看到好轉。在業外部分，20日股東會中也通過處分碩辣椒部分股權。辣椒今年3月董事會決議處分碩辣椒股票2,000張，每股處分價以不低於18元為限。經釋股後，辣椒對碩辣椒持股比例降為38.79％。處分收益對於辣椒的業外獲利也將有所助益。

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