台北市政府推動「心中山線形公園改造計劃」，捷運雙連段帶狀公園將在今年7月動工，帶狀公園現有綠地約改造完成後足足減少了3成綠地，引發當地居民不滿。北捷昨提出修正方案，保留全區綠地，除了增設綠圍籬解決攤商佔地問題，預計7月1日架設施工圍籬，但民眾擔憂影響視線與治安問題且，要求撤出綠籬。

北捷昨晚召開改善方案說明會，台北市議員吳沛憶、陳怡君也親自到場，針對綠籬、曲線步道、施工動線、共融式遊具上做討論，捷運公司工程處處長黃景南表示，原有綠地面積為2635平方公尺，新方案將保留綠地，並將綠地總面積提升為2885平方公尺，未來全區調整為環狀步道，並保留現有植栽並增加15棵喬木。

黃景南指出，文昌宮至錦西街一帶，鄰近雙連菜市場，之前常有攤商違規佔用人行道，因此未來將增設綠圍籬改善環境整潔潔，並保留樹穴，讓樹木生長有彈性。

對於增設綠圍籬，當地居民大多不接受，認為會影響視線，除了有安全疑慮也阻礙通行，認為此方法根本無關攤販占用問題。台灣水資源環境保育聯盟主任粘麗玉也說，綠籬高度要設到1公尺多，不只擋住視線，也讓公園被封住的感覺，周圍許多家庭也會帶小孩出遊，若傷到的話要誰來負責。

對此，北捷不斷強調，這是不得已的手法，雙方仍各執己見沒達成共識，北捷也承諾，綠地保留是雙方共識，針對綠籬將會再做檢討，若雙連段公園細部規畫沒共識，也不會擅自開工。

(中時 )