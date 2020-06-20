國內疫情趨緩，北市於6月8日起公開招募「安心旅宿」，旅館業者須符合防疫自主管理檢查16項標準，且不得接待居家檢疫者或居家隔離者入住。但有旅館業者痛批申請程序繁瑣，讓北市變相封城，北市觀傳局表示，審查內容希望旅館能達到基本防疫品質、目前了解並無業者反映無法達成。

北市觀傳局表示，「安心旅宿」須經市府相關單位認定核可建築公安、消防安全、衛生清潔消毒及旅宿管理無虞才能通過審查。目前申請旅館家數已突破170家，已有24家審查通過。

觀傳局指出，7月起安心旅遊住宿旅館需經所在地縣市政府審核通過，北市觀傳局要求參加「安心旅宿」旅館，須符合員工教育訓練強化、每日替從業人員量測體溫2次、在公共區域設置酒精消毒器、提供多元支付減少現金接觸，使用正確比例調製消毒水、並強化各類清消程序等16項準則。

北市旅館業者痛批申請程序繁瑣，以保障公共安全為名，殘害各行各業，讓北市「變相封城」，對此，觀光傳播局強調，審查內容希望旅館能達到基本防疫品質、目前了解並無業者反映無法達成。但因同時間大量案件湧入，為能儘快審查上架，觀傳局業已增派人手辦理。

截止目前已有172家業者配合市府政策送件申請，觀傳局表示，將會積極與旅館公會溝通，並攜手協助業者送件審查，目前北市「安心旅宿」申請家數為172家、已審核通過旅宿共24家，申請旅館包含國際觀光旅館、商務旅館、青年旅館等，希望提供民眾多樣住宿選擇、安心遊台北。

(中時 )