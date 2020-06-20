現代人生活節奏緊湊，壓力大，身體不適也沒時間看病，常圖方便就去藥局購買指示用藥將就，不過要當心止痛藥亂吃，或吃過量恐會造成身體負擔，一名20多歲的妙齡女子，因肩膀痠痛長期服用非類固醇止痛藥，竟造成急性腎臟病變，而一位患有痛風的老翁，應過度依賴打止痛劑，更在鬼門關前走一遭。

在最新一期（19日）的《醫師好辣》節目中，腎臟科醫師陳俊宇表示，現代人到藥局多半買「普X疼」或「非類固醇止痛藥」2種，其中非類固醇止痛藥除了解熱鎮痛，還具有抗發炎的效果，但許多人忽略了副作用的存在。

陳醫師指出，最常聽到吃止痛藥會傷胃，但其實副作用更會傷心、傷腎，又傷肝。在他們醫院內，更有10分之1的洗腎病人都是因為長期服用非類固醇止痛藥導致。陳醫師說，一名20多歲的病患因為長期感到肩膀痠痛，到藥局買非類固醇止痛藥越買越強效，過2天就出現小便變少、全身水腫症狀而求醫，診斷結果是急性腎臟病變，醫師趕緊施打類固醇，緊急停藥處理。

另一位高齡痛風老翁，打非類固醇點滴止痛，但醫生建議不要多打，沒想到過幾個月後，醫師又見老翁出現在急診室，發現鉀離子高達7.5，導致他心臟麻痺。緊急搶救後，才把老翁從鬼門關拉出來，但他也因此成為長期洗腎患者。

陳俊宇指出，止痛藥不是不能吃，但「不要長期吃」，尤其水喝不多、高血壓 糖尿病等高危險族群，建議不要多吃。而該年輕女性主要是因為心理依賴性而長期服用，恰巧對藥物過敏導致急性腎病變，醫師警告，民眾服用完止痛藥若發現出現水腫、小便變少、肚子痛，最好直接就醫。藥師陳怡叡則表示，最好的辦法就是當身體出現病痛，求醫詢問專業意見拿藥最好。

(中時電子報)