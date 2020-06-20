還是受到疫情波及。經濟部投審會今發布5月僑外投資，金額成長表現年減57％，拉出連二黑。新南向國家來台投資也是金額與件數都跌。相對陸資來台稍有改善，5月金額翻倍，不過是因去年投資金額歷史次低關係。

5月僑外資來台件數215件、金額4.5億美金，年減達57％，對比4月也跌44％，可說近兩個月外資投資出現連二黑。不過累積1到5月，投資金額34.2億美金，仍正成長12％，主要是靠離岸風電商進入實質投資期，像丹麥的沃旭能源就匯入248億元台幣。

對4、5月表現不振，投審會解釋，主要是這兩個月各國疫情仍嚴重，封鎖邊境多少影響各國補件速度。後續國際企業營運是否受到疫情拉低投資意願，還是要觀察疫情發展。

另外，前5個月核准新南向國家來台投資件數與金額為242件、1.7億美金，都較上年同期減少5.4％、74％。經濟部解釋，去年有澳盛銀增加台北分公司營運資金、新加坡商星展銀行增資星展(台灣)等大型投資案，基期較高。

對比外資來台投資退步，5月陸資來台投資繳出558萬美金，則是翻倍成長141％，累計1至5月陸資來台投資件數為47件，較去年同期減少16％，金額卻增加68.％。經濟部說，主因2019年核准投資金額為歷年同期間次低，基期較低，加上今年有幾個大案關係。

(中時 )