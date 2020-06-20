對於前台東縣長黃健庭今表示婉謝總統提名第六屆監察院副院長一事，總統府發言人張惇涵表示，蔡總統尊重黃前縣長的決定，也感謝黃前縣長當初願意跨越黨派藩籬接受提名，為化解社會對立而努力。

張惇涵表示，這段時間各界的意見，總統也都有完整掌握了解，各方多元的意見，執政團隊都會虛心參考，讓各項政策的決策能夠更臻周延。至於第六屆監察院院長、副院長、監察委員的提名記者會，在確切時間定案後將對外通知。

張惇涵說明，執政團隊的任務是堅守執政價值，推動各項施政，以不負人民付託；而監察院行使彈劾、糾舉及審計權，監察委員應超出黨派以外，依法獨立行使職權，這才符合憲政制度與責任政治。因此，對於提名監察院人事，總統始終以超越黨派為思考，人選涵蓋多元領域、兼容多元意見，以化解社會對立。

張惇涵表示，綜觀李登輝前總統、陳水扁前總統、馬英九前總統以來，歷任總統在提名監察院人事時，皆曾提名不同政黨人士。而總統府在提名審薦程序階段，也歡迎各社會團體及政黨推薦人選，共同為國舉才。部分在野黨所稱的「黨對黨模式」，實不符合憲政慣例及體制；指稱「利用黃前縣長幫陳菊轉移焦點」，更屬無稽之談。

(中時 )