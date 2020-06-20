大陸全國人大常委會一連3日會議於20日上午閉幕，會議期間初審「港版國安法」草案。港媒引述消息人士指出，「港版國安法」草案規定大陸須在香港設置「駐港國安公署」，負責分析香港維護國家安全形勢，並就維護國家安全重大戰略和重要政策提出意見和建議等。

據香港01和香港信報等港媒報導，「駐港國安公署」亦將監督、指導、協調、支持香港履行維護國家安全的職責，以及收集分析國家安全情報等。在特定情形下，也可對香港危害國家安全犯罪案件進行管轄，包括執法。

在執行方面，草案規定香港要設立「維護國家安全委員會」，負責香港維護國家安全事務，由香港特首擔任主席，成員包括政務司司長、財政司司長、律政司司長、保安局局長、警務處處長、入境事務處處長等。

報導稱，「港版國安法」草案的細節亦涉及法官的安排，規定將由香港特首指定法官處理與國家安全相關的案件，但並未禁止外籍法官審理。

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