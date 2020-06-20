家屬探病卻害死病患，來自印度一名40歲男子，因為疑似感染新冠肺炎住院，家屬前往探病時，覺得氣溫太高太熱，沒問過醫護人員，擅自拔掉病患呼吸器的插頭，改開冷氣，隨著呼吸器備用電池耗盡，男子病情急速惡化，沒多久就過世了。

這起意外發生在印度的馬辛比辛格醫院（Maharao Bhimsingh,MBS），男子覺得呼吸困難而住院，由於馬辛比辛格醫院並不是新冠肺炎治療中心，臨時搭建的隔離病房憂病毒傳播，因此沒有安裝冷氣，男子家屬前往探病時，受不了41度高溫，拔掉呼吸器插頭，改裝到自己攜帶的冷氣上。

雖然呼吸器有備用電池，不過醫護人員並不知道插頭已被拔除，直到電量耗盡，男子病情惡化，當天就病逝；更誇張的是，家屬發現男子狀況不對勁，即使迅速通知醫師急救，但仍來不及救回男子，家屬甚至怒罵醫護人員，他們不曉得其實是因為擅自拔除呼吸器電源，才會害死病患。

(中時電子報)