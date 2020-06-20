動力火車推出新歌〈永遠不再〉同是夯劇《做工的人》片尾曲，一釋出在YouTube破百萬點閱率，感人的劇情配上令人動容歌詞，賺人熱淚。動力火車出道逾20年，團員尤秋興、顏志琳異口同聲表示未出道時，2人曾都是「做工的人」，今年51歲的尤秋興，提到家中舅舅、哥哥至今仍在做工工作，他19歲時，只唸到大學一年級就休學，隨後跟著舅舅一起去工地上班。

尤秋興在工地上班約5年，憶起當年工地安全並未受到重視，大家做工時，都沒有戴安全帽、安全繩，他在工作期間曾發生受傷意外，在工地，因需要用細鐵絲把鋼筋固定，但有些人因動作太快，沒注意要把細鐵絲向內拗彎，當鐵絲向外時容易刺到人，尤秋興數度不小心被細鐵絲刺到身體、頭部，他直言某次刺到頭，當場流血，送醫治療、打破傷風，感嘆：「做工真的很累，我受傷算很輕微的，有看過人從高處掉下，這以前工地常發生。」

尤秋興在做工期間，坦言因為做工每天身體都是泥土髒兮兮，確實讓自己有自卑感，當時連舅舅有時也會酸言酸語說：「你不是讀到大學，這種工程圖你看得懂嗎？」但他理解舅舅是想要激勵他多讀點書，不要跟著他們一起做這麼辛苦的工作。

顏志琳則分享年輕時，曾做過清潔工、眼鏡鏡片的工廠工人，曾去清理過下水道、洗刷高樓外的窗戶等高危險性工作，直言當時感覺不危險，現在想起是很危險，「因為那時我們都沒有保險，在30層樓高外面洗窗戶，人吊在外面清洗。」並提到他們要清理下水道時，都是老闆叫他們下去就開始工作，也不懂下水道有沼氣是很危險，「下水道不好清理，每次不知道下水道深度，暗藏很多危險性。」

而2人因從小相識、愛唱歌，直到約23歲時，希望找一份自己的興趣有關的工作，顏志琳先到民歌西餐廳駐唱，之後邀來尤秋興一起參與，默契十足的他們一同組團，因嘹亮的歌聲被挖掘順利出道。

談到新歌一推出，引起熱議，他們分享錄音前，先看了柯叔元與李銘順的精湛演技，令他們相當感動，尤秋興大讚柯叔元演得讓人起雞皮疙瘩，他們在唱時，製作人要求情緒要有難過，但又要有帶給大家希望的感覺，直呼：「真的是很難唱，不簡單。」

顏志琳則說過去一首歌錄音只用3天，這首則花了近7天才順利完成，表示錄完第一次，製作人覺得他們唱得哭腔太重，應該要在難過的情緒中，有著堅定感，「大概錄了三、四次，才找到適當的情緒。」

動力火車推出新歌，獲得好評。（粘耿豪攝）

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