大甲媽今晚將回鑾鎮瀾宮安座，由於今年呼籲不躦轎腳等防疫措施，鑾轎加快步伐提早進入大甲城。副董鄭銘坤表示，今年真正走出台灣人情味，感謝信徒配合遶境政策讓百年進香不中斷，媽祖最快於10點安座，呼籲信徒跪迎媽祖，為9天8夜的遶境之旅畫下圓滿句點。

鄭銘坤指出，信徒配合遶境防疫政策，盡量不躦轎腳，所以鑾轎加快腳步，信徒的配合讓百年遶境沒有中斷，今年媽祖倉卒起駕，4縣市包括台中市、彰化縣、雲林縣及嘉義縣的宮廟提供餐飲及路費協助，也讓這次遶境成功，今年真正走出台灣人情味，一走出去，遊覽車都有生意，也帶動經濟。

防疫又要維持宗教傳統，真的很不容易！鄭銘坤表示，今晚廟裡會進行人流管制，進廟要戴口罩及洗手，也請大家跪著迎接媽祖回來，誠心比較要緊。他說，進香每天都超過好幾萬人，800人是指不集中，所以遶境隊伍分得很散，像現在頭旗已經在廟哩，神轎還在水尾橋，還有4公里，有4個城門要遶，晚上最快也要10點才能回鑾安座。

至於今年遶境加快步伐且十分圓滿，明年是否會進行人流管制，鄭銘坤表示，「明年再說！」

(中時 )