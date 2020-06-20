因之前出國考察返國後在考察報告上只寫了「妖受讚」，而被戲稱為「妖受讚」的台中市議員段緯宇，昨(19)日在臉書發文抨擊檢舉達人，甚至還教民眾以違法方式躲避罰單，有網友質疑他的行為還被他反嗆，不過事後段緯宇刪除了他在臉書上團上的貼文。

段緯宇昨日在臉書上發文表示，「大里永興路的鄉親真聰明！」並痛罵檢舉交通違規者，不管當地地小車多，機車的數量龐大，直批這樣的行為是損人不利己，他也為遭罰而不滿的民眾抱不平。接著段緯宇指出，結果大里永興路的鄉親就把機車罩起來或將牌照蓋起來，他向請警方請教後得知情況，「後學去請教警察派出所，哈....警察竟然偷偷告訴我：這是聰明的舉動，只要不影響別人出入，當警察的也不喜歡開罰單，但是碰到檢舉也很無奈，罩的好、蓋的好。」

段緯宇還把這些內容也PO到臉書社團《台中大里在地人聊天室》，結果引起網友質疑並留言，「我為你的言論感到悲哀」，段緯宇則回嗆，「千萬不要被我碰到，一定要你們付出代價」。根據中時電子報記者調查，段緯宇在臉書社團中的相關貼文已經刪除，但有網友已截圖存證，而他本人臉書上的相關貼文則仍未刪除。

其他網友則紛紛到他臉書留言，「檢舉要被你恐嚇喔，好大的官威」、「是哪一位員警跟你說：遮蔽車牌是好方法的？」、「警察說可以?無法可罰?哪位不懂道路交通處罰條例的員警說的?說可以遮蔽車牌規避檢舉的員警跟議員建議去上上課加強一下法治觀念再來說喔」。

段緯宇怒嗆網友。(取自臉書)

段緯宇臉書。(取自臉書)

(中時電子報)