吳姍儒與阿Ken主持校園鑫馬獎。（校園鑫馬獎執委會提供）

為鼓勵學生舉辦的第一屆校園鑫馬獎頒獎典禮20日登場，吳姍儒（Sandy）與阿 Ken搭檔主持，日前她才在IG感性分享妹妹吳則含被朱立倫外甥Wilson求婚的心情，沒想到爸爸吳宗憲又在臉書意外說溜嘴寫下：「只有兒子還沒有被求婚」，暗示Sandy好事將近。問及此事，Sandy沒正面回應，僅表示「家裡有喜事是好事，不過是『他們』的事」，她強調很快就有機會和大家細聊，更開玩笑地說：「誠如我爸所說，我們家女兒嫁出去都是『嫁禍於人』，收爛攤子的男生就辛苦一點了。」

Sandy與阿 Ken合作多次，她表示：「Ken哥之於我，就是屏東之於黑鮪魚，一段時間就會出現，跨年也跟他主持過，所以滿熟悉的。」2人鼓勵新進後輩，也因鑫馬獎看見了許多亮眼的影視新人，Sandy更對阿Ken喊話：「要加油了！」

校園鑫馬獎頒獎典禮上星光雲集，主辦方請來名導朱延平、王童；評審團主席陳清河、決審評審委員李烈、 瞿友寧、林孝謙、卓立、楊力州、紀柏舟、程偉豪等，以及藝人黃明志、謝祖武、嚴正嵐、李冠毅、楊小黎、陳庭妮、張書豪、劉畊宏、唐從聖、吳念軒等人頒獎，金曲歌王羅文裕也到場獻唱。同時也邀請新生代人氣歌手祈錦鈅、賴柏蓉 Erica、瘋狂麥克斯擔任助理主持人。

首屆校園鑫馬獎一共收到 853 件作品，歷經 10 個月的徵件活動以及 3 個月的評選作業，選出最佳影片金獎 30 萬元、銀獎 20 萬元、銅獎 10 萬元。評審表示，入圍作品的團隊表現都非常整齊、成熟，完整地詮釋故事及主題，其中參與演出的演員還不乏曾經得過金鐘、金馬的影帝跟影后，顯示出影視界的前輩們是非常樂於支持學生作品，獎項將在今晚揭曉。

(中時 )