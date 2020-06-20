台南市目前尚未傳出疫情，但南市農業局不敢大意，積極訪視養蝦場。（台南市政府提供／李宜杰台南傳真）

十足目虹彩病毒近來入侵全台各縣市養蝦場，導致不少業者憂心。台南市長黃偉哲20日下午偕同台南市政府農業局長謝耀清，前往南區養蝦場，了解各項防疫工作，誓言守護台南知名小吃蝦仁飯。

黃偉哲指出，目前國內已有7個縣市螯蝦場、白蝦場檢出十足目虹彩病毒本土案例，南市府日前配合中央抽驗泰國蝦、白蝦，均未檢測出病毒。黃坦言，蝦子是台南重要的經濟養殖物，也是台灣重要養殖物，我國已守住非洲豬瘟，也守住了口蹄疫，更要守住十足目虹彩病毒，守住滷肉飯、也要守住蝦仁飯。

黃偉哲呼籲，雖然台南目前未檢出十足目虹彩病毒，亦無疫情傳出，但養殖漁民朋友們不可輕忽。由於十足目虹彩病毒感染白蝦後，死亡率可達8成，務必加強各項防範工作，包括：第一，慎選健康好蝦苗，購入時隔離2週再放養。第二，人車進入要管控，器具勤消毒，避免病原侵入。第三，定期監控水質，確保養殖環境穩定。第四，每日觀察蝦隻活力及健康狀況，發現異常立即送驗及處理。

南市農業局長謝耀清表示，南市蝦類養殖產量每年約3700公噸，產值約7.5億，為國內重點養蝦地區。其中，白蝦戶262戶（混養）飼養面積為247公頃；泰國蝦20戶（混養）飼養面積為16公頃，主要以安南、七股、北門、學甲等地是為養殖區域。

農業局也說明，十足目虹彩病毒不會感染人，民眾不必恐慌，動保處將配合中央政策，持續監測本市養蝦場十足目虹彩病毒防疫，並加強養殖場生物安全防疫輔導，陸續辦理宣導講習等防疫工作。漁民朋友如有任何養殖疾病防治的疑問，可電洽動物防疫保護處（06-6322899分機12或22，電洽忠義辦公室：06-2130958），將有專人提供諮詢服務。

(中時 )