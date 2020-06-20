勞動部長許銘春20日出席台灣總工會「109年度全國模範勞工表揚大會」，及台灣總工會致贈「日本勞動組合總連合會東京都連合會」口罩儀式，頒獎表揚年度模範勞工，並見證台、日兩國工會互助合作，攜手防疫。

由於台灣在防疫作為的部署和經驗，獲得國際社會普遍肯定，台灣總工會日前收到「日本勞動組合總連合會東京都連合會」請其協助提供口罩防疫的訊息。

台灣總工會感謝「日本勞動組合總連合會東京都連合會」在我國921大地震時曾捐款協助我國救災，「防疫無國界」，透過勞動部向中央流行疫情指揮中心協調口罩認購，獲勞動部協助在口罩開放第一時間，協助認購2萬片口罩捐贈「日本勞動組合總連合會東京都連合會」。

台灣總工會強調，捐贈口罩給「日本勞動組合總連合會東京都連合會」，表達國際間互助合作，共同建立堅實抗疫防線的理念，也展現「Taiwan Can Help！」的精神。

勞動部表示，受疫情影響，許多工會都配合政府防疫措施，隨著疫情趨緩，各工會也在完備防疫措施前提下舉辦各項活動，許銘春出席台灣總工會模範勞工表揚活動，對模範勞工表達政府的肯定與支持，另一方面也感謝各工會在疫情期間的配合及協助。

(中時 )