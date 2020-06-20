（貿協「台商數位轉型雲端講堂」與講者（由左至右）集市雅董事長曹安邦、資訊工業策進會數位教育研究所所長蔡義昌、貿協董事長黃志芳、研華科技共同創辦人暨執行董事何春盛、訊連科技董事長黃肇雄。圖／貿協提供）

外貿協會董事長黃志芳所領航的數位轉型列車，繼開往台灣北中南之後，20日以「台商數位轉型雲端講堂」前進新南向，透過貿協YouTube頻道直播，吸引近2千人次於線上觀看，讓海外台商也能無國界同步參與，現場包括印度、東南亞台商對數位轉型專家包括研華科技創辦人何春盛、訊連董事長黃肇雄等更是提問踴躍。

這場雲端講堂主要探討後疫情時代，人才升級及如何運用數位科技創新商業模式，提升競爭力。黃志芳指出，新冠肺炎疫情改變全球企業營運、產業供應鏈、生產與行銷方式等，2個月內全球完成了未來2年數位轉型的工作，台灣中小企業轉型速度攸關未來10年的競爭位置與存續，透過數位轉型加速帶動產業發展與創造新契機。

何春盛認為，疫情雖讓全球化打回原形，甚至往「去全球化」方向移動，中美貿易戰讓讓大家注意到中、美以外的市場，這些對台灣而言都不是危機，反而創造出未來20年的好機會，他強調，企業必須把握機會發出三枝箭，第一箭為由代工轉品牌，第二箭為布局思維須由區域改為全球，第三箭即為加速數位轉型。

黃肇雄則指出，過去30年來數位轉型逐步發生巨變，從Email帶動了組織協作、ERP等，接著電商平台引發通路界的大革命，這次的疫情更將驚天動地的改變企業的交流方式，以往為了表達「誠意」，企業間人員的往返被視為理所當然，但受制疫情，大家開始接受視訊會議模式，一下子解決時差問題，交流及時間運用更有效率，影響未來10年企業溝通模式，就像是影像版的email在30年前所帶來的重大變革，海外台商應開始習慣並深化為組織的DNA。

曾任友訊總經理、兩年前創立集市雅董事長曹安邦則分享，集市雅建構以物聯網及數位轉型為主、提供上千種軟硬整合專案的訂閱式平台，礙於疫情，被迫使用線上工具來招募經銷商，但效率反而比現場活動更好，他同時觀察到，疫情下造成全球供應鏈重組，在地化供應趨勢，反而提供台商更多機會。

(工商 )