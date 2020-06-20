TVBS《看板人物》主持人方念華日前專訪衛生福利部部長陳時中，提及這次台灣防疫，陳時中表示：「人民和政府之間的配合與信賴是這次防疫成功的主要因素。」回想歐美疫情大爆發，陳時中體認我們完全沒有大意的本錢，因此期許自己：「既然當了指揮官，就是要決定，責任就是要扛，但不做決定是最糟糕的一件事情！」

方念華好奇指揮官和國家元首之間的特殊溝通。陳時中坦言口罩實名制的購買政策，和總統意見不同。蔡英文總統提議14天10片，但陳時中建議14天9片。他解釋口罩很珍貴，「大家要樽節使用，否則對其他世界上在受苦的人也過意不去。」 至於疫苗，陳時中透露，明年第二季應該會有普遍的安全疫苗出來，今年底和明年初預計有緊急授權的疫苗。主持人方念華詢問施打疫苗是否代表疫情就此過去？陳時中認為，第一要看疫苗能維持的時間有多久，第二視病毒本身的變異性。

陳時中在防疫期間表現可圈可點，被拱參選雙北市長，他坦承：「這些事情對我來講，壓力非常大。我的心態是為做事而當官，不要為了保官位而做事，這樣就偏離我們本來的初發心。」不過他也鬆口表示，自己在進入衛福部前，早已規劃退休，沒想到後來會當部長，「我想應該人生每一樣事情都有可能！」

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(中時電子報)