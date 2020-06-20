彰化市1／2 room位在彰化市南郭路，原本是屋頂幾乎全垮的台鐵員工宿舍，經修繕後活化重生，作為藝文展演、藝術市集空間。（謝瓊雲攝）

位在彰化市南郭路彰化高商與保四總隊之間的台鐵員工舊宿舍，多數荒廢頹圮多年，如今8棟建物已陸續吸引4家業者進駐經營活化，1／2room經營者胡魏茹（左2）向文化局長張雀芬（左）、彰化縣長王惠美（右）說明未來經營規劃。（謝瓊雲攝）

位在彰化市南郭路台鐵員工宿舍中的「品茗茶丘好」，1、2樓空間展售服飾、茶具與茶葉；經營者是27歲彰化市民顧維菁，她將2間連棟的舊宿舍租下後花費半年時間整修，也是去年彰化縣老屋活化修繕補助方案中最年輕的申請人。（謝瓊雲攝）

彰化縣政府在彰化市1／2 room舉辦彰化縣歷史老屋活化再利用補助成果展示，彰化縣長王惠美與去年度獲補助的老屋屋主、經營者代表齊聚一堂，呼籲大家一起攜手讓老屋重生，讓老屋帶著故事，再注入活力與新溫度。（謝瓊雲攝）

彰化縣長王惠參觀1／2 room內展示陳列的工藝設計創作與文創作品。（謝瓊雲攝）

彰化縣政府20日在彰化市1／2 room舉辦彰化縣歷史老屋活化再利用補助成果展示，縣長王惠美表示今年補助申請至9月30日止，呼籲符合資格者把握機會，並宣布「彰化縣文化局產業進駐老屋媒合平台」正式啟用，將提供老屋屋主及有意願進駐業者良好的交流平台。

位在彰化高商與保四總隊之間的彰化市南郭路台鐵舊宿舍，共計11棟，僅2、3戶仍有退休員工居住，多數荒廢頹圮多年，近年已有婚紗攝影業者、品茗茶丘好、1／2 room和南園食堂進駐。

1／2 room經營者胡魏茹原是在台中開業的建築室內設計師，另一半責任較彰師大美術系教授雕塑，深受彰化老屋吸引的她物色多年，最後看上宿舍群最內2棟幾乎被判定全垮的宿舍建物，花了半年自費修繕整建，去年5月開幕，作為藝文展演空間、每季1次市集，未來4家業者還將串聯舉辦藝術季活動。因整修後的空間不以營利為目的、不收展演者場租，獲文化局補助部分租金。

另外，家住彰化市大埔商圈的顧維菁年僅27歲，喜歡喝茶的她也看上台鐵舊宿舍的老味道，租下兩間修繕重新修繕後經營服飾與茶具茶葉販售，也獲補助30多萬元修繕費費，是去年最年輕的申請人。

文化局長張雀芬指出，老屋活化計畫分為全縣、鹿港鎮及文化部補助3部分，其中鹿港歷史老屋申請補助案件最多，修繕完成後將做為青創基地；而福興番花路老屋、溪湖彰水路蔡家祖厝、大村大路畔柑仔店等案件，都結合在地社區作為解說導覽、交流與關懷據點使用。未來老屋點燈3.0，透過網路媒合平台，屋主可自行上傳老屋資訊由文化局審核後公開顯示於平台，讓有意願進駐經營老屋空間的產業、個人或團體，都能直接在平台瀏覽相關資訊。

王惠美表示，去年至今修繕竣工的老屋已有15案，目前全縣46件老屋經營者中，有37件是青年、比例達8成，歡迎老屋屋主、所有權人代表，踴躍把握時間提出申請，公、私部門攜手讓老屋活化重生。

(中時 )