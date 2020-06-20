台南市日前出現今年首例日本腦炎確診病例，個案為40多歲男性，居住於南市歸仁區。經台南市政府衛生局調查，應為個案住家附近1公里範圍內，有豬舍、水稻田等高風險環境，因此感染。衛生局日前已前往高風險環境周邊懸掛捕蚊燈，進行病媒蚊誘捕等措施，加強防蚊衛教宣導。

這名確診個案於6月9日出現反覆高燒、頭痛、倦怠等症狀，13日因意識改變赴成大醫院急診，觀察後轉入加護病房，現插管治療中，20日經衛生福利部疾病管制署綜合研判結果為日本腦炎。

依疾病管制署歷年流行病學資料顯示，台灣日本腦炎病例主要發生於每年5至10月，6、7月為流行高峰。國內傳播日本腦炎的病媒蚊主要為三斑家蚊、環蚊家蚊與白頭家蚊，主要孳生於水稻田、池塘及灌溉溝渠等處，吸血高峰為黃昏與黎明時段，而豬為病毒的主要增幅宿主。

感染日本腦炎者可能出現急性神經症狀，如發燒、頭痛、意識障礙、嘔吐、頸部僵硬、抽筋、肌張力異常、腦膜刺激症狀及精神症狀（譫妄、意識不清）等，嚴重者恐致死亡，致死率達20至30％，且容易有嚴重神經性或精神性後遺症。

日本腦炎目前尚無治療藥物，疫苗接種是最有效的預防方法，通常以小孩及老人感染後較易發生臨床症狀。國內自2017年起改採細胞培養之日本腦炎活性減毒疫苗，目前整年提供疫苗接種，年滿15個月的幼兒，應接種第1劑，間隔12個月再接種第2劑；成人的居住地或工作場所若鄰近豬舍、其他動物畜舍或病媒蚊孳生地點，亦建議自費接種日本腦炎疫苗。

台南市長黃偉哲呼籲，在戶外活動時應穿著淺色長袖衣褲，避免蚊子叮咬，或使用衛生福利部核可之防蚊藥劑，並於家中安裝紗門紗窗，於睡覺時使用蚊帳，避免蚊蟲疾病找上身。

疾病相關資訊可參閱疾管署全球資訊網或撥打國內免費防疫專線1922或06-3366366洽詢。

(中時 )