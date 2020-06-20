先前在羅志祥爆出劈腿和男女關係複雜等醜聞，張雨綺瞬間從粉轉黑，還拍了一段「狠剪章魚腳」的影片引起熱議。(圖/ 取自中時資料庫，李開明攝)

「星女郎」之一的大陸女演員張雨綺，先前在羅志祥爆出劈腿和男女關係複雜等醜聞，瞬間從粉轉黑，還拍了一段「狠剪章魚腳」的影片引起熱議；近日她參加《乘風破浪的姐姐》，受訪時大方承認章魚影片就是在嗆羅志祥。

4月底網紅周揚青一封分手信，爆出羅志祥渣男真面目，和旗下女藝人、化妝師和小模們有不正當男女關係，還有「多人運動」的荒唐行為；事情曝光後，許多女星都跳出來力挺周揚青。

其中張雨綺曾在電影《美人魚》和羅志祥合作過，當時張雨綺拍了一段狠剪章魚腳的影片，嗆聲「腿太多容易劈，就該剪一剪」；原來羅志祥在《美人魚》中飾演的角色就是「章魚（八爪人魚）」，粉絲們一看就知道是在嘲諷羅志祥，替周揚青抱不平。

近日張雨綺參加《乘風破浪的姐姐》，受訪時大方承認章魚影片就是在嗆羅志祥。(圖/ 摘自芒果TV影片)

而近日張雨綺在《乘風破浪的姐姐》裡爽快承認，表示「我前一天才關注他，第二天就出這個事情，真的被氣到你知道嗎？立刻取關了」；她也還原剪章魚腳的事發經過，她說要下廚做飯剛好有買章魚，才會拍影片宣洩不滿的情緒。

(中時電子報)