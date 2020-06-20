國民黨今指「陳菊被彈劾3次」，民進黨發言人顏若芳指出，這是張冠李戴的低劣謊言，陳菊前秘書長不曾被彈劾過。

顏表示，國民黨所言已事涉誹謗，應負擔相關法律責任，民進黨也對國民黨的造謠抹黑表達嚴厲譴責。

此外，國民黨將黃健庭前縣長婉拒提名一事指「替監院長人選找擋箭牌」，顏若芳表示，國民黨牽拖陳菊、牽扯民進黨，才是在為其無法超越黨派思考找擋箭牌。

她說，民進黨也相信，總統依據憲法提名監院人選不需要任何「擋箭牌」，未來在立法院審查過程中，相關提名人選也將坦蕩接受檢視，相信真理愈辯愈明，國民黨的抹黑也將被看破手腳。

顏若芳也指出，各級政府皆有眾多被監院糾正之事例，應對各政府機關、各具體事項客觀公平檢視。

她表示，近日看見國民黨與其他在野政黨政治人物，刻意以斷章取義的數據做不實渲染，不但無助於政治文化的進步，更凸顯心虛偽善的事實。

(中時 )