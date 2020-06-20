阿公、阿嬤好！陳文顧送200顆粽子賀節 20:042020/06/20 中時 李金生 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 端午節前夕，金門金湖鎮長陳文顧（右四）偕鎮代會主席蔡乃靖（左一）探望大同之家長者。（金湖鎮公所提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 金湖鎮長陳文顧（左一）與大同之家主任楊志斌（右二）就老人照顧措施交換意見。（金湖鎮公所提供） 端午節前夕，金門金湖鎮長陳文顧偕鎮代會主席蔡乃靖、社會課長林蔚尚一行今（20）日探望大同之家長者，200顆熱翻騰的粽子當伴手禮，向老人家賀節並傳達鄉親溫馨關懷。 鎮長陳文顧表示，大同之家提供地區長者1個家庭式的優質生活環境，看到走過烽火歲月的老人家，像一家人般在和樂氣氛中安度晚年，大家都很開心。 (中時 ) #端午節 #金門 #金湖鎮 #陳文顧 #蔡乃靖 #大同之家 #粽子 #賀節 也許您會感興趣 寶島熱門新聞 黃捷嗆罷免沒那麼容易 鳳山在地人爆真實狀況 - 政治 陳其邁高雄補選票數恐輸韓國瑜？驚人預測出爐... - 政治 搶全聯中衛口罩！網驚悚一比：還是去藥局好了 - 生活 高市長補選 他一算驚爆：國民黨找這人真的可以贏 - 政治 家門口突下陷驚見天坑 入洞一看發現新世界 - 搜奇 - 話題 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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