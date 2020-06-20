金湖鎮長陳文顧（左一）與大同之家主任楊志斌（右二）就老人照顧措施交換意見。（金湖鎮公所提供）

端午節前夕，金門金湖鎮長陳文顧偕鎮代會主席蔡乃靖、社會課長林蔚尚一行今（20）日探望大同之家長者，200顆熱翻騰的粽子當伴手禮，向老人家賀節並傳達鄉親溫馨關懷。

鎮長陳文顧表示，大同之家提供地區長者1個家庭式的優質生活環境，看到走過烽火歲月的老人家，像一家人般在和樂氣氛中安度晚年，大家都很開心。

(中時 )