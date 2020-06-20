作畫過程雖辛苦，但學生們成就感滿滿。（南大提供／李宜杰台南傳真）

顏振發老師傾囊相授，親自提點電影看板作畫技巧。（李宜杰攝）

學生們認真聽課，仔細觀摩顏振發老師作畫。（李宜杰攝）

國立台南大學日前與台南今日全美戲院合開課程，由國寶級電影看板繪師顏振發授課傳藝，教導南大視覺藝術與設計學系學生挑戰創作電影看板。不少同學雖是藝術科系出身，但首次挑戰以油漆在大型看板上作畫，仍直呼「比想像中困難！」也有同學笑稱「顏師」不愧是「嚴師」，雖然作畫過程被老師「雕」了不少，但也明顯感受自己的進步與成長。

南大日前透過「設計赤崁商圈再生計畫」，推出「顏振發手繪看板研習營」，於6月每周六由助理教授范如菀帶領系上20位同學，前往今日全美戲院前與顏振發老師上課，同時傳承手繪電影海報技藝。范如菀說，學生們平時主攻水墨、油畫、版畫與平面設計，首次接觸以油漆作畫，雖然新鮮、但不容易，透過這次機會也鼓勵學生多方嘗試。

20日為最後一堂課，學生們完成一幅幅「玩具總動員4」電影看板，雖然過程辛苦，但成就滿滿。學生林彥蓉坦言，顏振發老師的要求不少，像是不能站著作畫、不能將畫板放在架上、作畫前要畫方格子構圖等，種種要求原先讓她有點吃不消，但實際創作後，才發現老師的要求是經驗傳承，「雖然耗時費工，但也讓我作畫時更得心應手。」

顏振發說，看到學生們認真向學，備感欣慰，同時也稱自己有教無類，不管是否為美術系學生，都能向他拜師學藝，「最重要的就是基本功要打好。」另外，顏振發日前贈送衛福部長陳時中的「防疫大作戰」作品，目前在奇美博物館中展示。顏振發最自豪的就是此作的字體，以病毒模樣繪成，為全台首創。因此，他期許莘莘學子們，要激發創意，才能成就不凡作品。

(中時 )