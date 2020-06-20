國民黨籍前台東縣長獲總統蔡英文提名出任監察院副院長，引發藍綠反彈。在龐大壓力下，黃健庭今（20日）宣布婉拒總統提名，同時意有所指地說「以我當擋箭牌，來轉移焦點的有心人士，可以到此為止了。」對此，總統府稍早回應，府方尊重黃的決定，並指藍營稱「利用黃前縣長幫陳菊轉移焦點」的說法根本是無稽之談。

針對黃健庭婉拒監察院副院長提名一事，總統府發言人張惇涵指出，蔡總統尊重黃前縣長的決定，也感謝他當初願意跨越黨派藩籬接受提名，為化解社會對立而努力；至於總統提名黃的理由，張惇涵解釋，監察院行使彈劾、糾舉及審計權，監委應超出黨派，所以對於監院人事，總統始終以超越黨派為思考，人選涵蓋多元領域、兼容多元意見。

總統府強調，綜觀前總統李登輝、陳水扁、馬英九任內，歷任總統皆曾提名不同政黨人士擔任監察院人事，而總統府在提名審薦程序階段，也歡迎各社會團體及政黨推薦人選，共同為國舉才，因此部分在野黨所稱「利用黃前縣長幫陳菊轉移焦點」等類似說法，更屬無稽之談。

另外，張惇涵也提到，這段時間各界的意見，總統也都有完整掌握了解，執政團隊會虛心參考各方多元意見，讓各項政策的決策能夠更臻周延；至於原定昨（19日）舉行的第六屆監察院院長、副院長、監察委員提名記者會，將在確切時間定案後，正式對外通知。

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(中時電子報)