大陸全國人大常委會討論的「港區國安法」草案中，規定北京中央需設置「駐港國家安全公署」，負責監督、指導、協調、支持香港特別行政區履行維護國家安全的職責，以及收集分析國家安全情報資訊等。國安公署只會在「特定情形下」，對香港危害國家安全犯罪案件進行管轄，包括執法。另一細節重點是對法官的處理，規定將由特首指定若干名法官處理與國安有關案件，打破一直以來由終審法院首席法官指派法官審理案件的傳統，草案沒有禁止外籍法官審理國安法案件。

「港區國安法」將包含6章、共66條，分別為：總則，香港特別行政區維護國家安全的職責和機構，罪行和處罰，案件管轄、法律適用和程序，中央人民政府駐香港特別行政區維護國家安全機構，附則。草案內容規定北京中央需在港設立維護國家安全公署，職能包括分析研判香港維護國家安全形勢，就維護國家安全重大戰略和重要政策提出意見和建議。

草案規定特區政府建立健全維護國家安全的相關機構及其職責，包括設立維護國家安全委員會(國安委)，負責維護國家安全事務，承擔維護國家安全的主要責任，並接受中央人民政府的監督和問責。

國安委由行政長官擔任主席，成員包括政務司司長、財政司司長、律政司司長、保安局局長、警務處處長、警務處維護國家安全部門負責人、入境事務處處長、海關關長和行政長官辦公室主任等，並下設秘書處，由秘書長領導。秘書長由行政長官提名，報中央人民政府任命。國安委亦會設立國家安全事務顧問，由中央人民政府指派，就國安委履行職責相關事務提供諮詢意見。

國安委主要職責為分析研判特區政府維護國家安全形勢，規劃有關工作，制訂特區政府維護國家安全政策，推進維護國家安全的法律制度和執行機制建設，協調香港特別行政區維護國家安全的重點工作和重大行動。同時設立國家安全事務顧問，由中央人民政府指派，就特區政府維護國安委履行職責相關事務提供諮詢意見。

(中時電子報)