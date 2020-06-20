執行大幅警示圖文的國家、地區。（董氏基金會提供／林周義台北傳真）

7月1日起，台灣的「菸品容器警示圖文」將更換為寫實圖片，雖然董氏基金會對此表示肯定，但目前台灣菸盒警示圖的面積僅有35％，10多年未改變，是全球倒數第4名，比不上泰國、香港、紐西蘭等國家、地區，呼籲政府修法改進，才能對得起「公衛台灣」的名號。

亞太拒菸協會(APACT)永久榮譽秘書長陳紫郎表示，菸品容器印製面積85％警示圖文並採素面包裝，是國際公認可預防青少年吸菸、促成吸菸者戒菸的最佳政策。若要達到菸害防制最佳果效，主要有3大重點，包括警示圖文面積85％並採素面包裝、內容是菸害寫實的呈現、2年需更換1次。

董氏基金會執行長姚思遠表示，全球已有118個國家、地區執行菸品容器「印製警示圖文」政策，台灣的警示圖文面積僅正反面的35％，為全球倒數第4，難以發揮菸害防制效果。

姚思遠指出，泰國、香港、印度、澳洲等國家或地區，菸品容器警示圖文面積早已超過85％，東帝汶甚至高達92.5％；此外，澳洲、加拿大、英國、愛爾蘭、挪威、紐西蘭、烏拉圭、泰國及新加坡等15個國家都已實施「菸品容器素面包裝」 (即菸品外包裝底色皆為「土綠色」，且所有菸品品牌名稱只能統一的字體、字級與顏色)。

對於菸盒警示圖將從溫和圖片更換為寫實圖片，董氏基金會表達肯定，但同時呼籲台灣應急起直追，修法讓警示圖文面積擴大到85％以上，並採素面包裝，擠進全球15名。如此一來，才能真的達到菸害防制效果，也才對得起「公衛台灣」的名號。

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(中時 )