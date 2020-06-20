43歲好萊塢男星查德威克鮑斯曼（Chadwick Boseman）近年來飾演漫威英雄「黑豹」一角走紅，今年4月他發影片宣傳公益，原本給人健壯的印象的他臉小了一半，雙頰凹陷，爆瘦模樣讓人擔心，近日外媒又報導直擊查德威克被人推著輪椅進急診室，原因不明，查德威克方面也暫未回應。

因新冠肺炎疫情影響，查德威克參加演出的《黑豹2》確定延到2022年上映，今年4月他在IG直播，宣傳捐贈物資給非裔美國人社區醫院，但他一出現在鏡頭前，整個人「消風」的模樣讓人相當錯愕，不僅臉頰凹陷，肩膀也窄了不少，有粉絲留言問他身體狀況，查德威克沒回應還刪文。

據外媒報導，最近女友Taylor Simone送查德威克進一家醫院，查德威克坐在輪椅上，身上蓋了白色毛巾，在護理師幫忙推送下進入醫院，而查德威克昨仍有在IG發文，對於身體狀況出問題或只是為了拍新片改變體型的傳聞，都未有近一步回應。

(中時電子報)