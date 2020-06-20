一連3天的大陸全國人大常委會會議於20日上午閉幕，新華社於會後公布「港版國安法」草案細節，指出香港政府將設置「國家安全委員會」，大陸中央也將設置「駐港國安公署」，互相協調國安工作。港媒指出，「港版國安法」將最大程度地由香港主導執法，只有在特殊情況下，「駐港國安公署」才會介入執法。

新華社於20日人大常委會後刊發《中華人民共和國香港特別行政區維護國家安全法（草案）》詳細細節。《草案》規定，香港需設立「維護國家安全委員會」。由行政長官擔任主席，成員包含香港各首長，職責包括分析研判香港安全形勢、制定維護國家安全政策；推進維護國家安全的法律制度和執行機制建設；協調維護國家安全的重點工作和行動；北京中央也將指派國家安全事務顧問至國安委，提供諮詢意見。

大陸中央則將設立「駐港國安公署」，這是繼中聯辦、解放軍駐軍、外交部駐港公署後的第四個中央駐港機關，是大陸中央全面管治權的重要體現。除了監督、指導、協調香港政府及蒐集情報外，只會在特殊情況下在港執法、執行管轄權。例如藏獨、疆獨、國際恐怖組織在港活動，及一些涉及國際間諜和國家機密的案件，若香港政府無法處理，就由大陸中央出手處理。

港媒指出，此次草案重點凸出了「香港主導執法」的主軸，不但由香港警務處新設立維護國家安全的專責部門負責執法，香港律政司亦會設立專門的國安犯罪部門，負責檢控工作；案件亦由香港法庭審理，由香港「一條龍」執行國安法。但大陸中央也設下了「保險線」，列明當香港對某些特殊案件無力執法時，「駐港國安公署」可行駛管轄權，而處理國安案件的法官不限國籍，但須由香港特首指派。

(旺報 )