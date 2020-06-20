對於黃健庭被民進黨提名為監察院副院長，董智森國民黨作為在野黨，為何眾叛親離？黃健庭原本已經打算跟郭台銘搭檔競選正副總統，國民黨當時沒有表態，所以國民黨公職根本不怕黨中央，民進黨只要沒有政黨背書，通通落選。國民黨要怎麼辦？就把他打亂啊！

資深媒體人董智森說，國民黨黨紀不強，不知道打仗，越弱的時候黨紀要越嚴，不要招降納叛，否則到時候又跑了，過一陣子又回來投靠。沒有一點忠誠度的，國民黨千萬不要用，把國民黨當公共廁所？想尿就尿？尿完還吐口水嫌臭！

陳菊為何現在才公布是監察院長提名人？因為罷韓通過了，陳菊人馬很有功勞，所以才公布提名監察院長，但陳菊的高雄市府被監察院糾正30個案子。

民進黨現在立法院過半數，大法官全部親綠的，黨產爭議不解釋，竟解釋同婚、通姦，監察院考試院到年底都民進黨提名的人。現在要打非典型選戰！今天整個台灣，民進黨想怎樣就怎樣，難道國民黨還把頭伸過去給別人砍？陳其邁誰不知道來自貪汙家族，但民進黨不在乎，所以韓國瑜應該打官司！

陳其邁以為8月15日大家投票就當選？要把他打亂，難道頭還伸過去？頭還沒伸過去，一堆降將通通跑過去了！沈榮津就是一個例子。民進黨眼中根本沒有在野黨！國民黨一點鬥志都沒有，「唯一反對黨是我！」

沒士氣怎打選戰？人少就打游擊啊！為何要讓別人好過？政黨政治只有執政，就是要把對方打亂，不能任人宰割！

(中時電子報)