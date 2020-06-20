衛福部長陳時中（前左2）20日到南投縣草屯鎮，出席地方座談會，粉絲見到「阿中部長」，要求拍照合影、簽名、送荔枝，相見歡。（張妍溱攝）

衛福部長陳時中20日晚間到南投縣草屯鎮，出席食藥署「109年度風險管理及危機處理研討會」，針對民眾關心，年底是否調漲健保費率？陳時中指出，健保規模將擴大，至於保費調整多少？他說，目前尚未決定調整多少，希望符合社會人民期待，現在各種方案都持續在談。

陳時中表示，健保費調整方案還未定，那現在若問調整多少？這必須要很多的會議需要去討論，調整多少，沒有一定的答案。

另外，提到未來海外人士納入要依具體的收入，收取健保費，媒體追問，如何知道海外人士在海外的收入？該如何實施？陳時中回答，屆時一定會有配套措施，他表示，至於海外的收入細節，那要問健保署。

針對有長期停保的民眾，若健保復保後，之前規劃提到要收一筆「前金」？陳時中表示，在健保裡面都不會有簡單的答案，都需要很多社會的對話，應該有幾個方案會提出來，那有一些要到立法院討論，那有一些要做一些公民的對話，形成共識，屆時就會跟大家來報告。也不排除到地方，傾聽民意。

陳時中到地方座談會，獲鄉親熱烈歡迎，要求拍照合影、簽名，當地民眾贈送草屯特產巨無霸荔枝給「阿中部長」，希望幫忙宣傳行銷南投農產，陳時中並感謝第一線防疫人員的辛勞付出。

(中時 )