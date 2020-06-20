桃園竹圍漁港旁浮動碼頭，今天傍晚發生溺水意外，有民眾發現1名男子在海中載浮載沉，緊急通報警消救援。桃園市消防局竹圍分隊到場救援，拉起現年47歲的林姓男子，不過已無生命跡象，目前轉送桃園經國敏盛醫院急救中。警方在現場有發現釣竿，是否為釣客不慎墜海正釐清中。

(中時 )