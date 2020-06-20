男子竹圍漁港溺水 獲救時已無生命跡象 20:232020/06/20 中時 楊宗灝 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 桃園竹圍漁港今天傍晚發生男子溺水意外，警消到場緊急送往經國敏盛醫院急救中。(翻攝照片／楊宗灝桃園傳真) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 桃園竹圍漁港旁浮動碼頭，今天傍晚發生溺水意外，有民眾發現1名男子在海中載浮載沉，緊急通報警消救援。桃園市消防局竹圍分隊到場救援，拉起現年47歲的林姓男子，不過已無生命跡象，目前轉送桃園經國敏盛醫院急救中。警方在現場有發現釣竿，是否為釣客不慎墜海正釐清中。 (中時 ) #竹圍 #男子 #桃園 #生命 #救援 也許您會感興趣 社會熱門新聞 彰化76歲老翁檢出腦瘤 竟闖泰和平交道坐軌遭撞斃 - 社會 比冰箱還耗電！家中另1個「吃電怪獸」是… - 社會 瞎到爆！探病覺得熱 家屬拔呼吸器裝冷氣 病患當場死亡 - 社會 陸軍203旅新兵睡夢中突暴斃 軍方出面說明了 - 社會 無法無天！巴士司機無視車內有「13名乘客」 硬上25歲嫩婦 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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