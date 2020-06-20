籃球夢起飛！中部地區籃球好手齊聚競技。（台中市府提供／盧金足台中傳真）

台中市府積極培育在地籃球員，成立「台中市夢想家青年隊」，運動局19、20日在惠中籃球場舉辦球員選拔賽。（台中市府提供／盧金足台中傳真）

「台中市夢想家青年隊」19、20日連續兩天在惠中籃球場舉辦球員選拔賽。（台中市府提供／盧金足台中傳真）

「台中市夢想家青年隊」19、20日連續兩天在惠中籃球場舉辦球員選拔賽，今晚參加選拔的球員對抗台中晴天聯盟明星隊及寶麗金聯隊，其中，寶麗金聯隊邀請到中華隊國手蔣淯安、呂奇旻參與賽事，掀起追星熱；市長盧秀燕身穿籃球衣到場為賽事開球，為球員加油打氣。以行動力挺台中籃球。

看到全場都是熱愛籃球的青年朋友，盧秀燕致詞時幽默對全場青年朋友表示，「我今天只講30秒！」引起一陣歡呼，她說，很開心市府有機會與夢想家團隊合作，舉行台中市夢想家青年隊選拔活動，獲球迷熱烈回響，市府未來會舉辦更多籃球活動，並推廣各項運動，邀請市民一起動起來。

運動局長李昱叡強調，這次選拔賽的球員都出自中部地區的籃球好手，包括UBA MVP健行科大林俊吉、中州科大的塞內加爾籍洋將「斑霸」、東山高中畢業校友白曜誠、邱子軒，后綜高中畢業校友蘇文儒、及寶島夢想家成員紀松佑等球員都到場參與，夢想家青年隊將在賽後選出最終12人名單。

「台中市夢想家青年隊」支持球員勇敢追夢，運動局推動完善規畫球員運動生涯，盼籃球運動向下扎根、培育更多人才。

李昱叡表示，此次獲選「台中市夢想家青年隊」的球員，平時除積極投入訓練外，也將參與球團舉辦的公益活動，以及參加贊助企業的實習課程，讓球員提前累積工作經驗，提升未來步入職場的競爭力。

台中市夢想家青年隊球員選拔賽19、20兩日舉行，吸引上千名球迷到場為熱愛球員加油；今日參與這場運動盛會的包括盧秀燕、李昱叡、民政局長吳世瑋、新聞局長黃國瑋、南區代理區長林秋萬、市議員羅廷瑋服務團隊，以及寶島夢想家董事長張承中、寶島夢想家領隊陳建州、台中市夢想家青年隊領隊詹正興、鑽石集團執行長陳立宗等人到場支持。

(中時 )